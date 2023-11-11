Kayseri'de otomobil devrildi: 4 yaralı
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Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Yenidoğan Mahallesi Talas Bulvarı'nda seyreden T.E. yönetimindeki 38 YN 796 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla attı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 3 kişi, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil