Kayseri'de Otomobil Çarpışması: Sürücüler Yaralandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Alınan bilgiye göre, N.K. idaresindeki 38 VD 932 plakalı otomobil, Zümrüt Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda K.K'nin kullandığı 38 ZU 560 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Otomobil