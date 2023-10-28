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Kayseri'de Otomobil Çarpışması: Sürücüler Yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.