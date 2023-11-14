Kayseri'de Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 2. Etap Uzlaşma Görüşmeleri Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahipleri ile 2. Etap uzlaşma görüşmeleri başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 300 konut bağımsız bölüm için uzlaşma gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü ve kentsel dönüşümde ödül alan 1,5 milyar TL'lik Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahipleri ile 2'nci Etap uzlaşma görüşmeleri başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından bu çerçevede hak sahipleri ile iki haftalık süre diliminde 300 konut bağımsız bölüm için uzlaşma gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'de konforlu ve huzurlu yaşam alanları sunacak kentsel dönüşüm projeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Dairesi (TOKİ) iş birliğiyle tamamlanan 1'inci etap Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 572 adet konutun anahtar teslimleri tamamlandı. Bu doğrultuda hak sahipleri yeni konutlarına yerleştirilirken 1,5 milyar TL'lik Oruçreis Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahipleri ile 2'nci etap uzlaşma görüşmeleri de başladı. Oruçreis 2'nci Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde bu etapta yer alan hak sahipleri ile mevcut taşınmazları karşılığında, günümüz modern ihtiyaçlarına göre tasarlanmış konutlar için uzlaşma görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda hak sahipleri ile iki haftalık süre diliminde 300 konut bağımsız bölüm için uzlaşma sözleşmesi gerçekleştirildi. Güvenli, sosyal ve ekonomik değerleri geliştirici, en önemlisi afet riskine önlem alınacak nitelikte bir kentsel dönüşüm uygulaması olan Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi uzlaşma görüşmeleri, Büyükşehir Belediye Meclis Kararı doğrultusunda uygulama esaslarına göre yapılıyor. Tüm hak sahipleri ile eşit ve şeffaf uzlaşma görüşmeleri gerçekleştirilirken, uzlaşma görüşmeleri için gelen vatandaşlara, belediye personelleri yeni yaşam alanları ve uzlaşma detayları hakkında bilgiler veriyor. Uzlaşma sözleşmeleri devam eden 618 adet konutun yapım ihalesi, TOKİ tarafından yapılırken, yer teslimi gerçekleştirildiği, inşaatların başladığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi, tüm hak sahiplerini uzlaşma görüşmeleri ve bilgilendirme için Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'na bekliyor. - KAYSERİ