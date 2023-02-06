Kayseri'de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Kayseri'de okullar tatil edildi mi? Son dakika Kayseri'de okullar yarın tatil mi?

Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Kayseri'de okullar tatil mi? Merak ediliyor. Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Kayseri'de okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Kayseri'de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Kayseri'de okullar tatil edildi mi? Kayseri'de okullar yarın tatil mi?

Kayseri'de okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Kayseri Da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Kayseri'de okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Kayseri'de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Kayseri'de okullar tatil edildi mi? Kayseri'de okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri Valiliği sosyal medya hesabından okulların tatil olduğuna ilişkin açıklamada bulundu.

6 ŞUBAT PAZARTESİ KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Kayseri'de 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiği duyuruldu.