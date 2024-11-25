Kayseri'de 26 Kasım Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre, Kayseri'de 26 Kasım'da yer yer kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Peki, Kayseri'de okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Kayseri'de okullar tatil mi edildi? Detaylar haberimizde...

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri'de 26 Kasım Salı günü okulların tatil edilip edilmediği konusunda resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

KAYSERİ HAVA DURUMU

26 Kasım 2024 Salı günü Kayseri'de hava durumu soğuk ve karlı olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, gün boyunca yer yer hafif kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 ila 15 derece altında seyredeceği öngörülmektedir. Kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif, zamanla orta kuvvette eseceği beklenmektedir.

Uyarılar:

Buzlanma ve Don Uyarısı: Kar yağışları ve düşük sıcaklıkların etkisiyle bölge genelinde buzlanma ve don olaylarının meydana gelebileceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle, ulaşım başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önemle duyurulur.