Kayseri'de Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı Açılıyor

Talas ilçesinde, Talas Belediyesi ve Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliğiyle Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı açılıyor. Pazarda, el işi ve ahşap ürünlerden ev yemeklerine kadar birçok ürün satışa sunulacak.

Kayseri'nin Talas ilçesinde Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadın girişimcilere destek vermek amacıyla Talas Belediyesi ile Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliğiyle hayata geçiren proje kapsamında, 1 Ekim Pazar günü Harman Mahallesi Meydanı'nda pazar kurulacak.

Gerek el işi gerekse ahşap ürünler gibi pek çok el emeği ürünün satışa sunulduğu pazarda, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün alıcısıyla buluşacak.