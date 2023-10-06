Kayseri'de Kaçak Otomobil Motoru Operasyonu
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Kayseri'de, ülkeye kaçak yollarla otomobil motoru getiren şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin adresine düzenledikleri operasyonda 30 kaçak otomobil motoru ele geçirdi.
Kayseri'de, ülkeye kaçak yollarla otomobil motoru getiren şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, ülkeye kaçak yollarla otomobil motoru getiren şüphelinin, bunları piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 30 kaçak otomobil motoru ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Otomobil