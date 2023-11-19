Kayseri'de iki otomobil çarpıştı, park halindeki araçlara çarptı

Kazaya karışan otomobil park halindeki 3 otomobile zarar verdi

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu savrulan bir otomobil park halindeki 3 otomobile zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Batuhan Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında; Ü.R. idaresindeki 38 RA 831 plakalı otomobil ile S.S.M. yönetimindeki 38 GJ 387 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada savrulan 38 RA 831 plakalı otomobil yol kenarında park halinde bulunan 38 HH 505, 34 EBY 292 plakalı otomobiller ve 06 AEH 164 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.