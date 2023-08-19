Kayseri'de Hasır İle Şapka ve Çanta Üreten Kadın

Sahilde görüp merak saldığı hasır kazanç kapısı oldu

KAYSERİ - Kayseri'de yaşayan Zeynep Murat, tatile gittiğinde sahil kenarlarında görerek merak saldığı hasır ile şapka ve çanta üreterek ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Kayseri'de yaşayan Zeynep Murat'ın tatil için gittiği sahilde gördüğü hasır şapka ve çantalar dikkatini çekti. Murat, uzaktan gördüğü hasır şapka ve çantaları artık kendi üretiyor. 1 yıldır hasırları örerek çanta ve şapka yapan Murat, hobi olarak başladığı işini kazanç kapısına çevirdi. Hasır örmenin eğitimini almadığını ve deneme, yanılma yoluyla bu işi öğrendiğini söyleyen Murat, "Hasır olarak farklı renkte ve dokuda çanta, şapka ağırlıklı tasarım ürünler satıyorum. Sahilde gördüğüm güzel şapka ve çantaları kendimin de yapabileceğini düşünüp bu işe başladım. Ortaya güzel şeyler çıktı. Hasır örmenin eğitimini almadım. Deneme, yanılma yoluyla alternatifler üreterek öğrendim. Vatandaşlar ilgi gösteriyor. Havalar sıcak olduğu için akşamüzeri gelen misafirlerimiz daha çok oluyor. Gündüzleri biraz sıcaklıktan dolayı gelen sayımız az oluyor. Ördüğüm ip çok sert olduğu için örmesi çok zor. Yani bilek ve parmakları çok acıtıyor. Küçük boy bir çantanın yapımı 2 gün, büyük boy çantalar 3-4 gün sürüyor. Şapkalar da 2 gün sürüyor. Şapka ve çantalarda fiyatlarım 200 TL ile 600 TL arasında değişiyor. Harman Mahallesi Maharetli Ellere her ayın 1 ve 3'üncü pazar günleri kurulan pazarımıza vatandaşlarımızı bekliyoruz. Burada çok güzel el emeği ürünler satan bir sürü kadınımız var. Onların ürünlerine en azından bakmak ve destek olmak için gelmelerini öneririm" ifadelerini kullandı.