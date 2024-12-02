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Kayseri'de fırında yakılan çocuk kim, öldü mü, yaşıyor mu?

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 16 yaşındaki B.Ç., arkadaşları tarafından fırına kilitlenerek büyük yanıklar aldı. Olaydan bir ay sonra yaşadıklarını anlatan B.Ç., arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini dile getirdi. Kayseri'de fırında yakılan çocuk kim, öldü mü, yaşıyor mu?

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, arkadaşları tarafından fırına kilitlendi. Derecesi artırılan fırında bir süre kalan çocuğun vücudu ve yüzü yandı. O anları anlatan talihsiz çocuk, "Arkadaşlarım hastaneye giderken, üzerime çaydanlıktan su döküldüğünü söylememi istediler. Fırının önüne yatmışım onları hatırlamıyorum. Birkaç gün kendime gelemedim sonradan hatırladım." dedi. Kayseri'de fırında yakılan çocuk kim, öldü mü, yaşıyor mu?

KAYSERİ'DE FIRINDA YAKILAN ÇOCUK KİM?

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde bulunan bir fırında 1 ay önce arkadaşlarıyla oyun oynayan B.Ç. iddiaya göre arkadaşları tarafından fırına kilitlendi. Arkadaşlarının fırının derecesini de artırması üzerine B.Ç.'nin elinde ve yüzünde yanıklar oluştu. Daha sonra fırından çıkarılan B.Ç. hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Olaydan 1 ay sonra başına gelenleri anlatan B.Ç., arkadaşlarının kendini üzerine su döküldüğünü söylemesi yönünde tembihlediklerini ifade ederek, şunları söyledi: "Arkadaşlarla saat 9-10 gibi maç yaptık. Oradan çıktık hep beraber fırına gittik. Fırına sohbet amaçlı gittik. Biraz sohbet ettikten sonra arkadaşım fırının içerisine girdi ve çıktı. Daha sonra bende merak ettim ve girdim. Arkamı döndüğümde arkadaşım kapıyı kapatıyordu. Elimle kapıyı ittim ama yetişemedim. Sonra elimi cebime soktum, kapüşonumu çektim.

Bir tur döndükten sonra tık diye bir ses geldi. Fırının derecesi artmaya başladı. Bağırdım açmadılar. Elimle kapıya vurunca elim kafam açıldı. 2 elim ve yüzüm yandı. Fırından çıktıktan sonra herkes telaşlandı. Arkadaşlarım hastaneye giderken, üzerime çaydanlıktan su döküldüğünü söylememi istediler. Fırının önüne yatmışım onları hatırlamıyorum. Birkaç gün kendime gelemedim sonradan hatırladım. Hastanede elimi yüzümü sardılar ve krem sürdüler. Sonra ailemi aradılar ve ailem geldi."

Kayseri'de fırında yakılan çocuk kim, öldü mü, yaşıyor mu?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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