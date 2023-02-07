Kayseri'de fay hattı var mı ve Kayseri kaçıncı derece deprem bölgesi olduğu merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 10 ilde depremin etkisi görüldü. Ardından çevre illerden biri olan Kayseri'de fay hattı olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Kayseri'de fay hattı var mı? Kayseri kaçıncı derece deprem bölgesi?

Kayseri kaçıncı derece deprem bölgesinde olduğu ve Kayseri'de fay hattı var mı araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta dün gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, Türkiye'yi yasa boğdu. Kayseri'de fay hattı var mı? Kayseri kaçıncı derece deprem bölgesinde? Kayseri'de fay hattı var mı? Kayseri kaçıncı derece deprem bölgesinde? Detaylar haberimizdedir…

KAYSERİ'DE FAY HATTI VAR MI?

Türkiye Diri Fay Haritasına göre Kayseri kent merkezi ve yakınından geçen diri faylar bulunuyor. Yerlerinin hassas olarak bilinmemesi nedeniyle faylar 100 m kalınlığında şeritler olarak gösterilmiştir. Yapılacak araştırmalar ile fay yerlerinin hassas olarak belirlenmesi gerekiyor.

KAYSERİ KAÇINCI DERECE DEPREM BÖLGESİNDE?

Üçüncü derece riskli bölgeler: Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.