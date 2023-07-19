Kayseri'de Ev Dolandırıcıları Yakalandı

KAYSERİ'de, sosyal medya üzerinden ev satma vaadiyle yaklaşık 20 kişiyi toplam 11,5 milyon TL dolandıran 6 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de emlak alım satım işi yapan C.D., Y.A., K.E., R.A., F.T. ve A.C., farklı zamanlarda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) dairelerini kendilerine aitmiş gibi sosyal medya üzerinden ilan verdi. Şüpheliler, anlaştıkları yaklaşık 20 kişiden, noterde imza attırarak yaklaşık 11,5 milyon TL aldı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden R.A., F.T. ve A.C., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, C.D., Y.A. ve K.E. ise adliyeye sevk edildi.