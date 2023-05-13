Kayseri'de etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu Kayseri'nin Tomarza ilçesinde etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu.

Kayseri'de etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu

KAYSERİ - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu.

Tomarza ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin Şıhbarak ve Süvegenler mahallelerinde yağış nedeniyle sel oluşurken o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sel nedeniyle şuana kadar bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.