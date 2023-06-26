Kayseri'de Erciyes Dağı'nda sıcak su kaynağı arama çalışmaları devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı'nda sıcak su kaynağı arama çalışmaları devam eden bölgede incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce yürütülen sıcak su kaynağı arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmaların bulunduğu bölgede incelemelerde bulunan Büyükkılıç, Erciyes Dağı'nın termal turizm ile anılması için yapılan "Kayseri Erciyes Jeotermal Kuyusu Açılması" çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Erciyes'in kayak ve dağ turizmiyle, yüksek irtifa kamp merkeziyle dünya çapında bir merkez haline geldiğini aktaran Büyükkılıç, "Erciyes'i çok yönlü olarak milletimizin hizmetine sunmak ve 12 ay kullanılabilir bir cazibe merkezi haline getirmek için yürüttüğümüz jeotermal sondaj çalışmalarımızı yerinde inceledim. Şimdiye kadar yapılan bu çalışmalarda kazılarda ortaya çıkan alametler, belirtiler hep olumlu." ifadelerini kullandı.