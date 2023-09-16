Kayseri'de Dev Yeşil Alan ve Sanat Merkezi Projesi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hunat Mahallesinde dev bir yeşil alan ve sanat merkezi projesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Şehrin merkezine 6 bin metrekare büyüklüğünde bir park ve güzel sanatlar merkezi yapılacak.

Kayseri'nin merkezi Hunat Mahallesinde dev bir yeşil alan ve sanat merkezi projesi için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, şehrin kalbine 6 bin metrekare büyük bir park ve güzel sanatlar merkezi yapacaklarını vurguladı.

Şehrin merkezinde yaptıkları projeyi bir an önce hayata geçirmek için canla başla çalıştıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Hunat Mahallemizdeyiz. Eski Dedeman Ortaokulunu çok güzel bir okul yapıp taşımıştık. Burayı da söz verdiğimiz gibi tam 6000 metrekare yeşil alanı olan şehrin en güzel parkını yapıyoruz. Dolayısıyla şehir nefes alacak. Aynı zamanda buradaki eski taş bina olan Nazmi Toker Okulunun çalışmaları devam ediyor. İnşallah burada yapacağımız Sanat Merkezi çeşitli de sergilerinin yapılacağı, kültür faaliyetlerinin düzenleneceği çok güzel bir merkez olacak. Şu anda sert zemin işleri bitmek üzere az kaldı. Çevredeki otoparklanmayı sağlayacak şekilde 100'ün üzerinde aracın rahat park edeceği otopark yapıyoruz. Burası yemyeşil çimler ve çok nitelikli ağaçlar ile cennet gibi bir köşe olacak. Dolayısıyla şehir merkezinde hem konserler verilecek, eğitim alınacak, sergiler düzenlenecek muazzam bir alanı ortaya çıkartıyoruz. Hem de devasa bir yeşil alan. Burası Hunat Cami ve çevresiyle birlikte çok güzel bir yer haline gelecek. Uzun yıllar bu projemiz buraya hizmet edecek. Hayırlı olsun. Özellikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki Bey'e çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan diğer Bakanlıklarımıza, ve burada çalışan mesai arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim." dedi.

Şuana kadar yapılan yeşil alan büyüklüğünün 2 milyon metrekareyi geçtiğini hatırlatan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

"Melikgazi'de devasa bir yeşillendirme projesi yaptık. 'Fidan değil ağaç dikiyoruz' dedik ve devasa ağaçlar ile ilçemizi hızlıca yeşillendirdik. Burası büyük bir yeşil alanı ile şehrin nefes alma noktası olacak. En kısa zamanda tamamlandıktan sonra burada yapacağımız tüm kültürel faaliyetler Kayseri'deki hemşehrilerimizin akın akın buraya gelmesine vesile olacak. Hunat Mahallesi eski günlerini aratmayacak şekilde daha da güzelleşecek. Birkaç ay içerisinde burası çok daha güzel bir yer haline gelecek. Hayırlı olsun." - KAYSERİ