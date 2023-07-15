Kayseri'de meydana gelen depremle ilgili son dakika haberleri ve AFAD-Kandilli deprem listesi. Vatandaşlar deprem hakkında bilgi arayışında. Peki, Kayseri'de Deprem mi Oldu? Son dakika Kayseri depremleri! 15 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Kayseri deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Kayseri deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Kayseri deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Kayseri depremleri! 15 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi!

KAYSERİ DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Kayseri 'da gün içerisinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.