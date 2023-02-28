6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Asrın felaketinin ardından binlerce artçı sarsıntı meydana gelirken, bu kez Kayseri sallandı. Peki, Kayseri'de deprem bekleniyor mu ? Kayseri'de büyük deprem bekleniyor mu?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hasar verdiği Kayseri'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İncesu ilçesinde yaşanan sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Peki, Kayseri'de deprem bekleniyor mu ? Kayseri'de büyük deprem bekleniyor mu?

KAYSERİ'DE DEPREM BEKLENİYOR MU?

Kayseri'nin İncesu ilçesinde saat 18.16'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıkladı.

Sarsıntı vatandaşlarda paniğe neden olurken, depremde şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, deprem sonrası yaptığı paylaşımda "28.02.2023 tarih, saat 18:16'da merkez üssü İncesu ilçemiz olarak belirlenen 4.4 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmemekte olup, birimlerimizle irtibatlarımız devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Naci Görür:

"Kayseri'den geçen Ecemiş fay zonu mevcuttur. Volkanların bulunduğu yerlerden geçmektedir. Zaten volkanların nedeni de bu fay zonudur. Niğde tarafına kadar iner ordan Adana ve Mersin tarafına kadar gitmektedir. Aslında bayağı büyük bir fay zonudur. Bu fay zonu Kuzey Anadolu Fay hattında birleşir. Kuzey Anadolu Fay hattından ayrılmıştır. Anadolu'nun parçalanması sonucu meydana gelmiş. Öyle çok aktif tehlikeli sık sık uzun zamandır büyük depremler üreten bir fay zonu gibi gözükmemektedir." dedi.