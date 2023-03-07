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Kayseri'de büyük deprem bekleniyor mu? Kayseri'de deprem olur mu, bekleniyor mu? Kayseri'de son depremler!

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Kayseri'de büyük deprem bekleniyor mu? Kayseri'de deprem olur mu, bekleniyor mu? Kayseri'de son depremler!

AFAD verilerine göre saat 14.47'de merkez üssü Kayseri İncesu olan olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 14.47'de gerçekleşen deprem 12,8 km derinlikte gerçekleşti. Kayseri'de büyük deprem bekleniyor mu? Kayseri'de deprem olur mu, bekleniyor mu? Kayseri'de son depremler!

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Kayseri'de deprem olur mu? AFAD verilerine göre saat 14.47'de merkez üssü Kayseri İncesu olan olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 14.47'de gerçekleşen deprem 12,8 km derinlikte gerçekleşti. Kayseri'de büyük deprem bekleniyor mu? Kayseri'de deprem olur mu, bekleniyor mu? Kayseri'de son depremler haberimizde...

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremin ardından kent peş peşe 4.3 ve 4.4 ile sallandı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremlere ilişkin açıklamasında "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de büyük deprem bekleniyor mu? Kayseri'de deprem olur mu, bekleniyor mu? Kayseri'de son depremler!

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.9 olarak açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, deprem yerin 5 km derinliğinde oluştu.

AFAD Başkanı Yunus Sezer deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Kayseri ilimiz İncesu ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bilimin bugünkü olanakları ile depremin önceden belirlenmesi imkansızdır. Depremlerin hava durumu gibi önceden tahmin edilebilmesi için güvenli bir metod bulunmamaktadır. Bazı tahminlerin tuttuğu görülmüşse de, bunlar tamamen bir tesadüften ibarettir.

Kayseri'de büyük deprem bekleniyor mu? Kayseri'de deprem olur mu, bekleniyor mu? Kayseri'de son depremler!

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
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Kayseri Deprem 3. Sayfa Gündem Haberler

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