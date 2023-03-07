AFAD verilerine göre saat 14.47'de merkez üssü Kayseri İncesu olan olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 14.47'de gerçekleşen deprem 12,8 km derinlikte gerçekleşti. Kayseri'de büyük deprem bekleniyor mu? Kayseri'de deprem olur mu, bekleniyor mu? Kayseri'de son depremler!

Kayseri'de deprem olur mu? AFAD verilerine göre saat 14.47'de merkez üssü Kayseri İncesu olan olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 14.47'de gerçekleşen deprem 12,8 km derinlikte gerçekleşti. Kayseri'de büyük deprem bekleniyor mu? Kayseri'de deprem olur mu, bekleniyor mu? Kayseri'de son depremler haberimizde...

KAYSERİ'DE DEPREM OLDU MU?

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremin ardından kent peş peşe 4.3 ve 4.4 ile sallandı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremlere ilişkin açıklamasında "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

KANDİLLİ 4.9 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.9 olarak açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, deprem yerin 5 km derinliğinde oluştu.

AFAD: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD Başkanı Yunus Sezer deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Kayseri ilimiz İncesu ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ'DE DEPREM BEKLENİYOR MU?

Bilimin bugünkü olanakları ile depremin önceden belirlenmesi imkansızdır. Depremlerin hava durumu gibi önceden tahmin edilebilmesi için güvenli bir metod bulunmamaktadır. Bazı tahminlerin tuttuğu görülmüşse de, bunlar tamamen bir tesadüften ibarettir.