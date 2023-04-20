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Kayseri'de bayram yoğunluğu

Genel Haberleri

Kayseri'de bayram yoğunluğuKAYSERİ Kayseri'de Ramazan Bayramı'na saatler kalmasıyla birlikte alış veriş yapan vatandaşlar, kent merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Kayseri'de bayram yoğunluğu

KAYSERİ Kayseri'de Ramazan Bayramı'na saatler kalmasıyla birlikte alış veriş yapan vatandaşlar, kent merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı'na saatler kala kentin işlek cadde ve sokaklarında alışveriş yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Bayram alış verişini tamamlayan vatandaşlar, özellikle Cumhuriyet Meydanı çevresinde bulunan şekerciler ve kolonya satan iş yerlerine ilgi gösterdi. Diğer yandan şehirdeki araç ve yaya yoğunluğu da dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - Genel

Ramazan Bayramı Kayseri Genel Haberler

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