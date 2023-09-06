Kayseri'de bariyerlere çarpan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil, ortalığı savaş alanına çevirdi.

Kaza, Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B. idaresindeki 38 VY 550 plakalı otomobil, önüne kıran araca çarpmamak için sürücü manevra yaptığı sırada bariyerlere çarptı. Bu sırada aracın arkasından gelen F.G. yönetimindeki 38 AFH 863 plakalı otomobil de araca arkadan çarparken, yerinden çıkarak karşı şeride savrulan bariyere D.B. idaresindeki 38 AGK 317 plakalı araç çarptı. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobiller ise çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ