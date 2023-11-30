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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yeşilhisar'da 16 Kilometrelik Yolda Çalışmayı Tamamladı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yeşilhisar ilçesinde 16 kilometrelik yolda yaptığı çalışmayı tamamladı. İçmece Mahallesi, Kayadibi Mahallesi, Kuşçu Mahallesi ve Kovalı Mahallesi gibi bölgelerdeki yolların bitümlü sıcak karışım asfalt yapımı gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Yeşilhisar ilçesinde 16 kilometrelik yolda sürdürdüğü çalışma tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kırsal mahallelerdeki asfaltlama faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda Yeşilhisar'daki İçmece Mahallesi ile Kayadibi Mahallesi hattı, Kuşçu Mahallesi Kovalı Mahallesi hattı ile Yeşilhisar merkez mahallerinde yollarındaki bitümlü sıcak karışım asfalt yapımını tamamlandı.

Toplam 16 kilometrelik yollarda 25 bin 500 ton asfalt kullanıldı.

Kaynak: AA / Emlak

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