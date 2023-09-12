Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Anahtarlar Teslim Edildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 126 daire ve 9 iş yerinin anahtarları sahiplerine teslim edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin şehircilik açısından geçmişten beri takdir edildiğini, her geçen gün daha güzel, modern, günün koşullara uygun bir şehir ortaya çıktığını belirtti.

Kentsel dönüşümün şehircilik açısından önemine dikkati çeken Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin etap etap hayata geçirildiğini, toplam 510 bin metrekarelik dönüşüm alanı bulunduğunu ifade etti.

Projeyle 624 binada 3 bin 800 konut, 1620 iş yeri, 400 değişik özellikteki yapı olma üzere toplam 5 bin 820 bağımsız bölümün dönüştürüleceğini aktaran Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Bu yapıların yaklaşık inşaat alanı da 650 bin metrekaredir. Yeşili yetersiz, otoparkı yetersiz dolayısıyla sosyal donatısı yetersiz bir mahalleyi yeşili ile sosyal donatısıyla otoparkıyla yaşanabilir bir hale getiriyoruz. Mevzuata uygun yapıyı yaptıktan sonra hiçbir sıkıntının olmadığını hep beraber gözlemledik. Kayseri depremden etkilendi ama can kaybının olmaması hepimiz için teselli vesilesi oldu. Bundan sonra bizim daha dikkatli, daha donanımlı, daha gayretli çalışmamız lazım."

Büyükkılıç, konuşmasının ardından hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.