Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı'na Ücretsiz Otobüs Seferleri Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen 6. Kitap Fuarı'na vatandaşların kolay erişebilmeleri için ücretsiz otobüs seferleri düzenliyor. Seferler, fuarın sona ereceği 22 Ekim'e kadar devam edecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Kitap Fuarı'na ücretsiz otobüs seferleri sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Ticaret Merkezi'nde 13 Ekim'de açılan 6. Kitap Fuarı'na vatandaşların kolay erişebilmeleri için belirlenen duraklardan yarım saat aralıkla düzenlenen ücretsiz otobüs seferleri devam ediyor.

Ücretsiz seferler, fuarın sona ereceği 22 Ekim'e kadar sürecek.