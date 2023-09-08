Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK ve Erciyes ile kayak turizmine destek olacak iş birliği protokolü imzaladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. ve Erciyes A.Ş. ile Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği arasında kayak turizmine destek olacak eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara hizmet noktasında kurum ve kuruluşlarla birlikte iş birliğini sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. ve Erciyes A.Ş. ile Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği arasında önemli bir çalışmaya daha imza atıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen iş birliği protokolü imza törenine, Genel Sekreter Yardımcısı ve Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, Genel Sekreter Yardımcısı ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Numan Değirmenci ve genel müdürler katıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve KAYMEK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Kayseri Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde kurulmuş olan KAYMEK A.Ş.'miz, Erciyes A.Ş.'miz ve şu anda iş birliği protokolü çerçevesinde bir araya geldiğimiz Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği arasında eğitim iş birliği protokolünü imzalamak üzere buradayız" dedi. Çeşitli branşlarda teorik ve pratik eğitimler verileceğini söyleyen Öztürk, şunları söyledi;

"Bu protokol sayesinde biz öğretmenlerimize, kayakla ilgili, İngilizce dersleri ve turizm alanıyla ilgili çeşitli branşlarda dersler vereceğiz pratik, teorik. Zaten bu işin uzmanı kişiler tarafından derneğimizde eğitimler veriliyor ve halkımıza turistlere kayak ve snowboard anlamında öğretim yapan bizim bu derneğimiz, öğretmenlerimizin de İngilizce ve turizm alanındaki almış oldukları bilgilerle daha fazla taçlandırılmış hizmetleri olacak. Bu iş birliği protokolü çerçevesinde bize bu yetkiyi veren belediye başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç başkanımıza da teşekkür ediyorum, onun da ayrıca sizlere selamları var. Hayırlı olmasını, güzel hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum."

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ise, Erciyes'in artık bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayarak, "Biliyorsunuz Erciyes yeni bir destinasyon, çünkü charter seferleri, direkt uçuşlar yani Erciyes'imize Kayseri'mize uçaklarımız iniyor ve yabancı turist getiriyoruz. Bu manada artık dil, bizim için en önemli hususlardan biri. Çünkü uluslararası bir kayak merkeziyiz ve uluslararası hizmet veriyoruz" diye konuştu. Elcuman, kayak turizmini geliştirmenin yanında Erciyes'i en büyük kayak okullarından biri yapmayı hedeflediklerini belirten Elcuman, "Sağ olsun KAYMEK'imiz bu konuda öncülük etti, derneğimizle iş birliği yapıyoruz. Başta İngilizce ile başlayacağız inşallah sonra Rusça ve diğer dillerle devam edeceğiz. Şöyle de bir hedefimiz var, biz yalnızca kayak turizmini geliştirmek değil, aynı zamanda Erciyes'i en büyük kayak okullarından, kayak eğitim merkezlerinden biri yapmak istiyoruz. Spor A.Ş.'mizle Snow Akademimizle beraber bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Ben verdikleri desteklerden dolayı başta derneğimize, belediyemiz iştiraklerine ve bizi yüreklendirdiği için Memduh Büyükkılıç başkanıma çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Numan Değirmenci de Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Erciyes kış turizm merkezinde, Erciyes dağımızın ulusal ve uluslararası bir potansiyele sahip olduğunu geçmiş dönemlerde gördük. Bunların gelecekte de daha büyüyeceğine, daha büyük yatırımların geleceğini ve daha çok turistlerin geleceğine inandığımız için Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde, Serdar başkanımızın, Hamdi başkanımızın sayelerinde derneğimizle bir protokol imzalıyoruz. Dernek üyelerimizin İngilizce bilmeleri çok önemli. İngilizce olarak derslerimizi vereceğiz. ve bu konuda da daha çok ilimize katkı sağlayacağına inancımız sonsuzdur. Böyle bir olayı gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü çerçevesinde imzalar atılarak, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. - KAYSERİ