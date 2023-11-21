Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ, TravelExpo'da en iyi stant tasarımı ödülü kazandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ, Uluslararası Ankara Turizm ve Seyahat Fuarı TravelExpo'da kış turizmi alanında en iyi stant tasarımı ödülüne layık görüldü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da 6'ncı kez düzenlenen ve açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yaptığı fuarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ, Anadolu Sağlık Turizmcileri, Erciyes Kayak İşletmecileri Derneği, otelciler ve turizmciler ile Kayseri ve Erciyes'in turizm potansiyeli tanıttı.

Fuarda Büyükşehir Belediyesinin kurduğu stant, fuar organizatörlerinden kış turizmi dalında en iyi stant ödülünü aldı.