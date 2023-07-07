Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Erciyes Kayak Merkezi'ndeki Faaliyetleri Tanıttı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki faaliyetleri tanıttı. Büyükkılıç, belediyeye ait bir tesiste düzenlenen basın toplantısında, Kayseri'nin Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Erciyes'in kente önemli kazanımlar sağladığının altını çizen Büyükkılıç, turizmde yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler sonrasında, şehre yaklaşık 100 milyon dolarlık bir kazanım sağlandığını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki faaliyetleri tanıttı.

Büyükkılıç, belediyeye ait bir tesiste düzenlenen basın toplantısında, Kayseri'nin Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Vatandaşa hizmet için birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını anlatan Büyükkılıç, bu kapsamda Ankara ziyaretinde parti ayrımı yapmadan TBMM'deki Kayseri milletvekillerini ziyaret ettiğini dile getirdi.

Başkan Büyükklıç, Kayseri'de her alanda olduğu gibi turizmde de önemli çalışmalar yapıldığını anlattı.

Erciyes'in kente önemli kazanımlar sağladığının altını çizen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Erciyes Kayak Merkezi'ne bu sezonda 1 milyon 388 bin 325 ziyaretçi geldi. Deprem felaketinden kaynaklı olarak tabii rezervasyonlarda iptaller olmuş, ziyaretçi sayısında da azalma olmuştu. Toplam kayakçı 251 bin, bunun içerisinde de 42 bin yabancı kayakçı var. Bu sene itibariyle ortalama yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler sonrasında, şehrimize yaklaşık 100 milyon dolarlık bir kazanım sağlandığını söyleyebiliriz. Normal koşullarda olsaydı 2 milyon ziyaretçi ve 200 milyon dolar getiri bekliyorduk."

Büyükkılıç, Erciyes'te dağ maratonu, yol bisikleti ve dağ bisikleti yarışları, plaj voleybolu gibi bir çok uluslararası organizasyonların düzenleneceğini ifade etti.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin de kent için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, Erciyes'te termal su bulma çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.