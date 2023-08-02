Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doğa Tutkunlarını Hürmetçi Sazlığı'na Davet Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, doğa tutkunlarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilen, İncesu ve Hacılar ilçeleri arasındaki Hürmetçi Sazlığı'na davet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, doğa tutkunlarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilen, İncesu ve Hacılar ilçeleri arasındaki Hürmetçi Sazlığı'na davet etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hürmetçi Sazlığı'nı kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kayseri'nin her yönüyle turizm şehri olma yolunda ilerlediğini belirterek, karardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Alınan karardan büyük memnuniyet duyduklarını aktaran Büyükkılıç, "Tüm doğaseverlerimizi Hürmetçi'ye bekliyoruz. Doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi olan, yılkı atlarının özgürlüğe koştuğu bölgemiz, vazgeçilmez adresiniz olacak." ifadelerini kullandı.