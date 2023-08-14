Kayseri Bünyan'daki Cam Terası 2 Ayda 200 Bin Kişi Ziyaret Etti

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kayalıkların üzerine inşa edilen cam terası 2 ayda yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti. Tarihi milattan önceye dayanan mağaraların da içinde bulunduğu kayalıkların ve yeşil doğanın üzerindeki yaklaşık 250 metre yüksekliğe inşa edilen cam teras, ziyaretçilere farklı bir deneyim yaşatıyor. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, bölgede turizm atağı başlattıklarını söyledi.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kayalıkların üzerine inşa edilen cam terası 2 ayda yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Bünyan Belediyesi işbirliğinde 1 yıl önce inşaatına başlanan cam teras yaklaşık 2 ay önce ücretsiz olarak ziyarete açıldı.

Tarihi milattan önceye dayanan mağaraların da içinde bulunduğu kayalıkların ve yeşil doğanın üzerindeki yaklaşık 250 metre yüksekliğe inşa edilen cam teras, ziyaretçilere farklı bir deneyim yaşatıyor.

Kervansaray, han ve cami gibi tarihi yapılara ev sahipliği yapan Bünyan'da, cam terasla ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, AA muhabirine, bölgede turizm atağı başlattıklarını söyledi.

Bu amaçla 1 yıl önce başladıkları cam terasın inşasını Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde sonuçlandırdıklarını anlatan Altun, şunları kaydetti:

"Cam terasa 2 ay içerisinde, Kurban Bayramı da dahil olmak üzere, 200 bin ziyaretçi aldık. Bu muhteşem bir şey. 30 bin nüfuslu bir ilçeyiz, merkez nüfusumuz 15 bin. Yani 15 bin nüfuslu ilçemizin yaklaşık 2 ayda, 200 bin ziyaretçi alması gerçekten gurur verici. Tabii bu aynı zamanda yaptığımız yatırımın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 250 metre yüksekliği var. İnsanlar biraz ürküyor, tedirgin oluyor ama alışınca çıkabiliyorlar."

Altun, cam terasa çıkanların hem ilçeyi hem doğayı keyifle seyredebildiğini dile getirdi.

"Bünyan'da harika bir ortam oluştu"

Ziyaretçilerin ilçede dolu dolu bir gün geçirebileceğini vurgulayan Altun, "Bölgede, milattan önceye ait olan mağaralarımız var. Ulu Camii, Sultan Hanı, Karatay Hanı ve kervansaraylarımız gibi tarihi değerlerimiz var. Bünyan'da harika bir ortam oluştu. Mağaralar da buna ayrı bir güzellik katıyor. Bu şekilde güzel bir görüntü oldu." diye konuştu.

Altun, cam terasın yaklaşık 10 milyon liraya inşa edildiğini ve 1 yıl boyunca ücretsiz ziyaret edilebileceğini sözlerine ekledi.

"İleri tarafa gidince uçacakmışım gibi ürperme oldu"

Ziyaretçilerden Fatih Büğüleyen de cam terası arkadaşlarından duyduğunu ve görülmesi gereken bir yer olduğunu söyledi.

Tavsiye üzerine cam terasa geldiğini anlatan Büğüleyen, "Çok güzel ve heyecan verici bir yer. Kolay çıktım ama aşağı bakamıyorum." dedi.

Selma Uğur da heyecanlı bir gün geçirdiklerini belirterek, "İnternette görmüştük ve yeğenimle gelmeye karar verdik. Çok heyecanlı ve korku verici. İleri tarafa gidince uçacakmışım gibi ürperme oldu. Değişik bir atmosfer. Herkese tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.