Kayseri bugün okullar tatil mi? 21 Aralık Çarşamba Kayseri bugün okul var mı, yok mu?

Kış aylarına girmemizle beraber kötüleşen hava durumunun ardından öğrenciler ve veliler bugün okullar tatil mi? sorularını araştırdı. Kayserililerin soğuk ve karlı bir güne uyanmasıyla beraber arama motorlarında Kayseri bugün okullar tatil mi? 21 Aralık Çarşamba Kayseri bugün okul var mı, yok mu? soruları aratıldı. İşte detaylar...