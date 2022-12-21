Kayseri bugün okullar tatil mi? 21 Aralık Çarşamba Kayseri bugün okul var mı, yok mu?
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Kış aylarına girmemizle beraber kötüleşen hava durumunun ardından öğrenciler ve veliler bugün okullar tatil mi? sorularını araştırdı. Kayserililerin soğuk ve karlı bir güne uyanmasıyla beraber arama motorlarında Kayseri bugün okullar tatil mi? 21 Aralık Çarşamba Kayseri bugün okul var mı, yok mu? soruları aratıldı. İşte detaylar...
Kayserililer bu sabah yağışlı bir güne uyandı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Kayseri bugün okullar tatil mi? 21 Aralık Çarşamba Kayseri bugün okul var mı, yok mu? sorularına yanıt aradı. Kış aylarına girmemizle beraber zorlaşan hava şartlarının ardından Kayseri okullar tatil mi? sorusu gündeme geldi. Detaylar haberimizde.
KAYSERİ BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
21 Aralık günü eğitime devam edilip edilmeyeceği hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.