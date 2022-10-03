Kayra Zabcı kimdir? Kayra Zabcı kaç yaşında, nereli? Kayra Zabcı hangi dizilerde oynadı?
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Alparslan Büyük Selçuklu dizisnide Fahriye Evcen'in (Akça Hatun) yerine Alparaslan'ın eşi Saferiye Hatun rolünü kimin oynayacağı merak ediliyordu. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan'ın eşini Kayra Zabcı oynayacağı öğrenildi. Peki, Kayra Zabcı kimdir? Kayra Zabcı kaç yaşında, nereli? Kayra Zabcı hangi dizilerde oynadı? Kayra Zabcı hayatı ve biyografisi nedir?
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Fahriye Evcen'in yerini dolduracak isim Kayra Aleyna Zabcıdır. Hayaı merak edilen Kayra Zabcı araştırılıyor. Peki, Kayra Zabcı kimdir? Kayra Zabcı kaç yaşında, nereli? Kayra Zabcı hangi dizilerde oynadı? Kayra Zabcı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
KAYRA ZABCI KİMDİR?
Kayra Zabcı, 2001 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Malatyalı olan 21 yaşındaki oyuncu, küçük yaşlarda modelliğe başladı. Tiyatroya lisede başlayan oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi alıyor.
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