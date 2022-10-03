Kayra Zabcı kimdir? Kayra Zabcı kaç yaşında, nereli? Kayra Zabcı hangi dizilerde oynadı?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisnide Fahriye Evcen'in (Akça Hatun) yerine Alparaslan'ın eşi Saferiye Hatun rolünü kimin oynayacağı merak ediliyordu. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan'ın eşini Kayra Zabcı oynayacağı öğrenildi. Peki, Kayra Zabcı kimdir? Kayra Zabcı kaç yaşında, nereli? Kayra Zabcı hangi dizilerde oynadı? Kayra Zabcı hayatı ve biyografisi nedir?