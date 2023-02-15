Kayra Zabcı kimdir? Kayra Zabcı hayatı ve biyografisi! Kayra Zabcı kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Kayra Zabcı, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Kayra Zabcı hakkında merak edilenler. Kayra Zabcı hayatı ve biyografisi. Kayra Zabcı kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Kayra Zabcı merak konusu oldu. İşte Kayra Zabcı hakkında merak edilen Kayra Zabcı kimdir, Kayra Zabcı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

KAYRA ZABCIKİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Ağustos 2001 (21 yıl yaşında) İstanbul, Türkiye

Kayra Aleyna Zabcı, Canım Annem dizisindeki Oya karakteri ve şu anda Türk tarihi dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'daki Seferiye Hatun rolüyle tanınan bir Türk aktris. Zabcı, 2001 yılında İstanbul'da doğdu