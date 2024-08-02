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Kayra Özdemir kimdir? Kayra Özdemir kaç yaşında, nereli, branşı ne?

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Olimpiyatlara katılan sporcularımız performansları ve başarıları ile ilgi odağı oluyor. Onlardan biri de Kayra Özdemir. Peki, Kayra Özdemir kimdir? Kayra Özdemir kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Kayra Özdemir 2024 Paris Olimpiyatlarında gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Peki, Kayra Özdemir kimdir? Kayra Özdemir kaç yaşında, nereli, branşı ne?

KAYRA ÖZDEMİR KİMDİR?

Doğum: 13 Şubat 1988 (36 yıl yaşında), Fort-de-France, Martinik

Boy: 1,78 m

Kayra Sayit, Fransız asıllı Türk judocu. Ankara Ego spor kulübü'nde kariyerini sürdürmektedir.

Kayra Özdemir, dünya şampiyonaları tarihinde finale çıkan ilk kadın milli judocu oldu. Milli judocu, finalde Japonya'dan Wakaba Tomita'yla karşılaştı. Rakibine kaybeden Kayra, gümüş madalya elde etti.

Kayra Özdemir'in bu başarısı Türkiye'nin organizasyon tarihinde kadınlardaki ilk gümüş madalyası oldu.

Aynı kategoride Hilal Öztürk ise Çinli Shiyan Xu'yu yenerek bronz madalya elde etti.

Osman Demir
Osman Demir
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