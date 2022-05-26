Kayra isminin anlamı nedir? Kayra erkek ismi mi kız ismi mi? Kayra ne demek, hangi dilde? Kayra ismi Kur'an'ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre anlamı! - Haberler

Kayra isminin anlamı nedir? Kayra erkek ismi mi kız ismi mi? Kayra ne demek, hangi dilde? Kayra ismi Kur'an'ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre anlamı!
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İsimlerin anlamları nelerdir merak edebiliyoruz. İsmi Kayra olanlar, Kayra isminin anlamı nedir? Kayra ne demek? Kayra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Kayra anlamı ne? araştırması yapıyor. Peki, Kayra ismi manası nedir? Kayra ne anlama geliyor? Kayra ne demektir? Kayra ismi Kur'an-ı Kerim'de ve Hadislerde geçiyor mu? Çocuğumuza Kayra ismi takabilir miyiz? Kayra ismi anlamı olumlu mudur? İşte bilgiler...
Kayra ismi kız ismi mi erkek ismi mi? Kayra isminin anlamı merak edilen isimlerinin başında gelmektedir. Kayra isminin anlamı nedir, ne manaya geliyor merak ediliyor. Kayra ismi Anne-Baba tarafından çocuklarına verilmek istenen bir isimdir. Kız çocuklarına Kayra ismini vermek isteyenler Kayra'nın anlamını merak ediyor. Kayra erkek ismi mi kız ismi mi? Kayra ismi nedir? Kayra ismi ne demektir? Kayra ne anlama geliyor? Kayra ismi Kur'an'da geçiyor mu? Kaçıncı surede geçiyor? Kayra ismi ile ilgili tüm bilgiler yazımızda...
Kayra kelimesinin TDK'ya göre anlamı "Yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet, inayet." demektir. Kayra ismi, yüksek mertebeli, saygın, ihsan vb. anlamlara gelmektedir. Kayra Türkçe kökenli bir kelimedir.
Kayra isminin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Türkçe kökenli olan Kayra isminin anlamları şu şekilde:
- Yüksek mertebeli
- Saygın
- İhsan
- Lütuf
- İyi niyetli
- Özverili
Kayra ismi hem kız çocuklarına hem de erkek çocuklarına verilebilen bir isimdir.
Son yapılan araştırmaya göre (2018 yılı araştırması) Kayra ismi ülkemizde yaklaşık 13-15 bin kişide bulunmaktadır.
Kayra hem kız çocuklarına hem de erkek çocuklarına takılabilen bir isimdir.
Kayra ismi köken olarak Türkçe kökenli bir isimdir.
Kayra ismi, Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.
Kayra ismi TDK'ya göre "Yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet, inayet." anlamına gelmektedir.