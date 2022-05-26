Kayra isminin anlamı nedir? Kayra erkek ismi mi kız ismi mi? Kayra ne demek, hangi dilde? Kayra ismi Kur'an'ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre anlamı! - Haberler

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KAYRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kayra kelimesinin TDK'ya göre anlamı " Yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet, inayet. " demektir. Kayra ismi, yüksek mertebeli, saygın, ihsan vb. anlamlara gelmektedir. Kayra Türkçe kökenli bir kelimedir.

Kayra isminin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Türkçe kökenli olan Kayra isminin anlamları şu şekilde:

- Yüksek mertebeli

- Saygın

- İhsan

- Lütuf

- İyi niyetli

- Özverili

Kayra ismi hem kız çocuklarına hem de erkek çocuklarına verilebilen bir isimdir.

KAYRA İSMİ TOPLAM KAÇ KİŞİDE VAR?

Son yapılan araştırmaya göre (2018 yılı araştırması) Kayra ismi ülkemizde yaklaşık 13-15 bin kişide bulunmaktadır.

KAYRA KIZ İSMİ Mİ ERKEK İSMİ Mİ?

Kayra hem kız çocuklarına hem de erkek çocuklarına takılabilen bir isimdir.

KAYRA İSMİNİN KÖKENİ NEDİR? KAYRA HANGİ DİLDE, NEYCE?

Kayra ismi köken olarak Türkçe kökenli bir isimdir.

KAYRA İSMİ KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU? HANGİ SUREDE?

Kayra ismi, Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

KAYRA TDK'YA GÖRE NE DEMEK, ANLAMI VAR MI?

Kayra ismi TDK'ya göre "Yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet, inayet." anlamına gelmektedir.

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