Kayra ismi Kuran'da geçiyor mu? Kayra isminin anlamı nedir? Kayra ne demek? Kayra ismi Kur'an-ı Kerim'de var mı?

Kayra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu geçmiyor mu merak konusu oldu. Bebeğine Kayra adını takmak isteyen vatandaşlar internetten ve Google üzerinden, Kayra ismi Kuran'da geçiyor mu? Kayra isminin anlamı nedir? Kayra ne demek? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

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KAYRA TDK'YA GÖRE NE DEMEK?

TDK'ya göre Kayra isminin anlamı "lütuf" demektir.

KAYRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kayra isminin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Türkçe kökenli olan Kayra isminin anlamları şu şekilde:

- Yüksek mertebeli

- Saygın

- İhsan

- Lütuf

- İyi niyetli

- Özverili

Kayra ismi hem kız çocuklarına hem de erkek çocuklarına verilebilen bir isimdir.

KAYRA İSMİ KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU?

Kayra ismi, Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

KAYRA KIZ İSMİ Mİ ERKEK İSMİ Mİ?

Kayra hem kız çocuklarına hem de erkek çocuklarına takılabilen bir isimdir.