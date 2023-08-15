Kayra ismi Kuran'da geçiyor mu? Kayra isminin anlamı nedir? Kayra ne demek? Kayra ismi Kur'an-ı Kerim'de var mı?
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Kayra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu geçmiyor mu merak konusu oldu. Bebeğine Kayra adını takmak isteyen vatandaşlar internetten ve Google üzerinden, Kayra ismi Kuran'da geçiyor mu? Kayra isminin anlamı nedir? Kayra ne demek? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Kayra ne demektir? Kayra erkek ismi mi kız ismi mi? Kayra ismi Kuran'ı Kerim'de geçer mi? Kayra ismi Kuran'da geçiyor mu? Kayra isminin anlamı nedir? tüm cevaplar haberimizde...
TDK'ya göre Kayra isminin anlamı "lütuf" demektir.
Kayra isminin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Türkçe kökenli olan Kayra isminin anlamları şu şekilde:
- Yüksek mertebeli
- Saygın
- İhsan
- Lütuf
- İyi niyetli
- Özverili
Kayra ismi hem kız çocuklarına hem de erkek çocuklarına verilebilen bir isimdir.
Kayra ismi, Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.
Kayra hem kız çocuklarına hem de erkek çocuklarına takılabilen bir isimdir.