Kaymakamlık sınavı ne zaman, nerede olacak? Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Geçtiğimiz hafta içerisinde başvuruları tamamlanan kaymakamlık sınavı, Eylül ayında gerçekleşecek. Kaymakamlık sınavının ne zaman, hangi gün olacağını merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kaymakamlık sınavı ne zaman, nerede olacak?

Kaymakamlık sınavı başvuruları için beklenen haber geldi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 Kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından başvurular erişime açıldı. Peki, Kaymakamlık sınavı başvuruları nasıl yapılır? Başvurular için son tarih ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?

2022-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2022-Kaymakamlık), 18 Eylül 2022 tarihinde Ankara'da uygulanacak (062 Ankara-Çankaya / 067 Ankara-Yenimahalle).

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş ve peçete her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecek. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacak.

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye'nin SosyoEkonomik Yapısı (10) ve Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye'nin İdari Yapısı (14), Türkiye'de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU TAKVİMİ

ÖSYM tarafından yayımlanan Kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzunun ardından başvuru takvimi belli oldu. Buna göre; 1 Eylül tarihinde başlayan sınav başvuruları 8 Eylül tarihinde sona erecek.

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, sınava başvurularını elektronik ortamda 01 Eylül 2022 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Başvuru işlemi 08 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.