16 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmiş olan kaymakamlık sınavı ile birlikte sınava katılmakta olan birçok aday, sınavın adından Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu merak etti ve araştırmaya başladı. Konuya dair merak edilen bir diğer soru ise Kaymakamlık sınav sonuçları açıklanma tarihi belli mi? Oldu. Peki, Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Kaymakamlık sınav sonuçları açıklanma tarihi belli mi?

Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu, sınavın bugün gerçekleştirilmesi ile birlikte birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar heyecanla Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu ve Kaymakamlık sınav sonuçları açıklanma tarihi belli mi? Sorusunu merak etmeye başladı. Birçok kişi konu hakkında araştırma yapıyor. Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Kaymakamlık sınav sonuçları açıklanma tarihi belli mi?

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından resmi web sitesinde yayınlanmış takvim içerisinde bütün sınavların açıklanma tarihi yer alıyor fakat kaymakamlık sınav sonuçları için belirli bir sonuç tarihi belirtilmemiştir. 2021 Yılında gerçekleştirilen kaymakamlık sınavının sonuçları ise 04 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.00'da tarihinde duyurulmuştu. Buna göre geçtiğimiz senelere bakarak 2022 yılının sonuçları için bir tahmin yapmak mümkün.

Sonuçlar açıklandığında adaylar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.