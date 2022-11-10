Kaymakamlık sınavına katılan adaylar tarafından bir süredir kaymakamlık sınav sonuçlarının açıklanması heyecanla bekleniyordu. Adaylar günlerdir internet üzerinde Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusunu araştırıyordu. Peki, Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Kaymakamlık sınav sonucu sorgulama ekranı!

Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusu son zamanlarda en çok araştırılan konular arasında yer alıyordu. Sınava katılım sağlayan birçok aday Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusunu ve 2022 Kaymakamlık sınav sonucu sorgulama ekranını araştırıyordu. Bu haberimizde merak eden kullanıcılar için Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusunu yanıtlayacağız. Peki, Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Kaymakamlık sınav sonucu sorgulama ekranı!

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Ekim 2022 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir. Kaymakamlık sınav sonucu sorgulama ekranına ulaşmak isteyen adaylar aşağıda yer alan kısma tıklayarak sınav sonuçlarını öğrenebilirler.

2022 KAYMAKAMLIK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI