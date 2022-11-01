Milyonlarca adayın 16 ekim tarihinde ÖSYM'nin düzenlediği Kaymakamlık 2022 sınavına girmişti. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına giren adaylar sınav sonuçlarına dair araştırmalarını kasım ayıyla birlikte hızlandırdı. Peki, Kaymakamlık sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM Kaymakamlık sonuçları açıklayacağı o tarihi …

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 16 Ekim 2022 tarihinde Ankara'da yapıldı. Sınav, saat 10.15'te başladı ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) oldu. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sınavın ardından kaymakamlık sınavı soruları ve cevap anahtarı ÖSYM AİS üzerinden kaymakam adaylarının erişimine açıldı. Cevap anahtarının duyurulması ile birlikte gözler Kaymakamlık sınav sonuçları tarihine çevrildi. Peki, 2022 Kaymakamlık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler...

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Kaymakamlık sınav sonuçları ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden 10 Kasım'da duyurulacak. Sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar ÖSYM AİS'e T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaparak sonuçlara ulaşabilir. Sonuç ekranında mülakata katılmaya hak kazanan adaylara bilgilendirme yapılacaktır.

Kaymakamlık sınav sonuçları Adaylara ayrıca sınav sonuçları basılı olarak belge şeklinde gönderilmeyecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin sitesinden yayınlanan sonuçlar tebliğ niteliğindedir. Kaymakamlık sınavı sonrasında başarılı olan adaylar mülakata davet edilecek. Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından sonuçların açıklanmasının ardından duyurulacak