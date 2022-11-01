İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 16 Ekim 2022 tarihinde Ankara'da yapıldı. Kaymakamlık sınav sonuçlarını merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kaymakamlık sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak ÖSYM?

Sınavın ardından kaymakamlık sınavı soruları ve cevap anahtarı ÖSYM AİS üzerinden kaymakam adaylarının erişimine açıldı. Cevap anahtarının duyurulması ile birlikte gözler Kaymakamlık sınav sonuçları tarihine çevrildi. Sınavlarda başarılı olan adaylar mülakata davet edilecek. Peki, 2022 Kaymakamlık sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaymakamlık sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak ÖSYM? İşte detaylar haberimizde...

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Kaymakamlık sınav sonuçları ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden 10 Kasım'da duyurulacak. Sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar ÖSYM AİS'e T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaparak sonuçlara ulaşabilir. Sonuç ekranında mülakata katılmaya hak kazanan adaylara bilgilendirme yapılacaktır.

Kaymakamlık sınav sonuçları Adaylara ayrıca sınav sonuçları basılı olarak belge şeklinde gönderilmeyecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin sitesinden yayınlanan sonuçlar tebliğ niteliğindedir. Kaymakamlık sınavı sonrasında başarılı olan adaylar mülakata davet edilecek. Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından sonuçların açıklanmasının ardından duyurulacak.

KAYMAKAMLIK MÜLAKAT TARİHLERİ BELLİ OLDU MU, AÇIKLANDI MI?

Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından sonuçların açıklanmasının ardından duyurulacak.

70 ve daha yüksek puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde "Kontenjan nedeniyle mülakata çağrılmadınız.", 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise "Kazanamadınız." ibaresi yer alacak.