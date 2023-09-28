Türkiye'nin 81 ilinde görev yapan kaymakamlar, İçişleri Bakanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasında imzalanan sınav protokolüne göre Ankara'da gerçekleştirilen bir sınav sonucunda atanabilmektedir. Peki, Kaymakamlık sınav konuları nedir? Kaymakamlık sınavı konu ve soru dağılımı nasıl?

KAYMAKAMLIK SINAV KONULARI 2023 | Kaymakamlık sınavı konu ve soru dağılımı nasıl?

Kaymakamlık sınavına katılmayı düşünen adaylar, başvuru sürecini takip ederken aynı zamanda Kaymakamlık sınavının hangi konuları içerdiği hakkında bilgi arayışındadırlar. Peki, Kaymakamlık sınav konuları nedir? Kaymakamlık sınavı konu ve soru dağılımı nasıl?

KAYMAKAMLIK SINAV KONULARI

Kaymakamlık sınavında, adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenek (Türkçe - 14 soru, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - 4 soru, Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı - 10 soru, Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları - 6 soru) ile Alan Bilgisi (Anayasa Hukuku - 13 soru, İdare Hukuku - 18 soru, Türkiye'nin İdari Yapısı - 14 soru, Türkiye'de Mahalli İdareler - 9 soru, Ekonomi - 12 soru) konularından sorular yöneltilmektedir.

Kaymakamlık sınavında toplamda 100 soru sorulacak olup, adaylara bu soruları yanıtlama için 150 dakika süre verilecektir. Sınav başvuruları ise 2-9 Eylül 2020 tarihleri arasında kabul edilecektir. Sınava katılmak isteyen adaylar, sınav ücreti olarak 225 lira ödeme yapmak zorundadır.

KAYMAKAMLIK SINAVI KONU VE SORU DAĞILIMI NASIL?

Kaymakamlık sınavının soru dağılımı şu şekildedir:

Kaymakamlık sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yönetilmektedir. Bu sınavda başarılı sayılmak için adayların en az 70 net yapmaları gerekmektedir.

Genel Yetenek - Genel Kültür Bölümü:

- Türkçe: 14 soru

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: 4 soru

- Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı: 10 soru

- İnsan Hakları ve Demokratikleşme: 6 soru

TOPLAM: 34 soru

Alan Bilgisi Bölümü:

- Anayasa Hukuku: 13 soru

- İdare Hukuku: 18 soru

- Türkiye'nin İdari Yapısı: 14 soru

- Mahalli İdareler: 9 soru

- İktisat/Ekonomi: 12 soru

TOPLAM: 66 soru

GENEL TOPLAM: 100 soru

Kaymakamlık sınavının başarılı bir şekilde geçilmesi için bu sorulardan en az 70 net elde etmek gerekmektedir.