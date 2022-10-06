ÖSYM tarafından hazırlanan Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na kısa bir süre kalmasıyla beraber kaymakamlık sınavına girecek olan adaylar kaymakamlık sınav giriş belgeleri açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Kaymakamlık sınav giriş belgelerinin yayınlanmasıyla beraber kaymakamlık sınavına girecek olan adaylar sınava gireceği yeri öğrenecek. Sınav giriş yerleri için gözler ÖSYM'de. Kaymakamlık sınav giriş belgeleri açıklandı mı? Kaymakamlık sınav giriş belgeleri belli mi?

Kaymakamlık sınav giriş belgeleri açıklandı mı? sorusu ÖSYM tarafından kaymakamlık adaylığı giriş sınavına girecek adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından açıklanacak olan kaymakamlık sınav giriş belgeleri merakla bekleniyor. Sınav giriş yerleri için gözler ÖSYM'de. Kaymakamlık sınav giriş belgeleri açıklandı mı? Kaymakamlık sınav giriş belgeleri belli mi? Kaymakamlık sınav giriş yerleri belli oldu mu?

KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

Kaymakamlık sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. 16 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan kaymakamlık sınavı için sınav giriş belgeleri yayınlandığında haberimizi güncelleyeceğiz. Haberler.com aracılığıyla kaymakamlık sınav konusu hakkında detaylara ulaşabilirsiniz.

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 16 Ekim 2022 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. Kaymakamlık sınavı150 dakika sürecek.