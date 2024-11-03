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Kaymakamlar Kararnamesi yayınlandı! 3 Kasım 2024 hangi kaymakam nereye atandı?

Kaymakamlar Kararnamesi yayınlandı! 3 Kasım 2024 hangi kaymakam nereye atandı?
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Resmi Gazetede kaymakamlar kararnamesinin yayınlanması sonrası yeni atanan kaymakamların görev yerleri neresi merak edildi. İşte Kaymakam Kararnamesi! 3 Kasım 2024 hangi kaymakam nereye atandı?

2024 yılı kaymakamlar kararnamesi için bekleyiş sona erdi. 3 Kasım Pazar Resmi Gazete yayınlanması ile Kaymakam Kararnamesi yayınlandı! İşte, yeni kaymakam atama yerleri

3 Kasım 2024 HANGİ KAYMAKAM NEREYE ATANDI?

3 Kasım Pazar Resmi Gazete'de yeni kaymakam görev yerleri açıklandı.

İşte kaymakamlar kararnamesi ve atamalar listesi:

Kaymakamlar Kararnamesi yayınlandı! 3 Kasım 2024 hangi kaymakam nereye atandı?

Kaymakamlar Kararnamesi yayınlandı! 3 Kasım 2024 hangi kaymakam nereye atandı?

Kaymakamlar Kararnamesi yayınlandı! 3 Kasım 2024 hangi kaymakam nereye atandı?

Kaymakamlar Kararnamesi yayınlandı! 3 Kasım 2024 hangi kaymakam nereye atandı?

Kaymakamlar Kararnamesi yayınlandı! 3 Kasım 2024 hangi kaymakam nereye atandı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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