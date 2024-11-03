Kaymakamlar Kararnamesi yayınlandı! 3 Kasım 2024 hangi kaymakam nereye atandı?
Resmi Gazetede kaymakamlar kararnamesinin yayınlanması sonrası yeni atanan kaymakamların görev yerleri neresi merak edildi. İşte Kaymakam Kararnamesi! 3 Kasım 2024 hangi kaymakam nereye atandı?
2024 yılı kaymakamlar kararnamesi için bekleyiş sona erdi. 3 Kasım Pazar Resmi Gazete yayınlanması ile Kaymakam Kararnamesi yayınlandı! İşte, yeni kaymakam atama yerleri
3 Kasım 2024 HANGİ KAYMAKAM NEREYE ATANDI?
3 Kasım Pazar Resmi Gazete'de yeni kaymakam görev yerleri açıklandı.
İşte kaymakamlar kararnamesi ve atamalar listesi: