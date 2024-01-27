Kaymakamlar Kararnamesi yayınlandı! 26 Ocak 2024 hangi kaymakam nereye atandı?
Resmi Gazetede kaymakamlar kararnamesinin yayınlanması sonrası yeni atanan kaymakamların görev yerleri neresi merak edildi. İşte Kaymakam Kararnamesi! 26 Ocak 2024 hangi kaymakam nereye atandı?
2024 yılı kaymakamlar kararnamesi için bekleyiş sona erdi. 27 Ocak Cuma Resmi Gazete yayınlanması ile Kaymakam Kararnamesi yayınlandı! İşte, yeni kaymakam atama yerleri!
124 İLÇEYE YENİ KAYMAKAM GÖREVLENDİRİLDİ
Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları yayımlandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Hakan Arıkan, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Erden Sakarya, Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne Necmettin Öztürk atandı. Öte yandan 124 ilçeye de yeni kaymakam görevlendirildi.
Öte yandan Eti Maden Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Yalçın Aydın atandı.
124 ilçeye de yeni kaymakam görevlendirildi.