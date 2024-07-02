Kaymakamlar Kararnamesi yayınlandı! 2 Temmuz Salı hangi kaymakam nereye atandı?

Resmi Gazetede kaymakamlar kararnamesinin yayınlanması sonrası yeni atanan kaymakamların görev yerleri neresi merak edildi. İşte Kaymakam Kararnamesi! 2 Temmuz 2024 hangi kaymakam nereye atandı?

KAYMAKAMLAR KARARNAMESİ YAYINLANDI!

Kaymakamlar Kararnamesi Resmi Gazetede Yayınladı.

Beklenen atama kararnamesi bugün Resmi Gazete'de yayımlandı ve kaymakamlar ile vali yardımcılarının yeni görev yerleri belli oldu.

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