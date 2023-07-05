TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkmış oldu. Bununla birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam oranı da yüzde 17.77 olarak belirlendi. Arama motorlarında ise Kaymakam zamlı maaşı ne kadar? Son dakika! 2023 Kaymakam ne kadar zam alacak? Kaymakam zamlı maaşı ne kadar? soruları aratılıyor.

Kaymakam zamlı maaşı ne kadar? Son dakika! 2023 Kaymakam ne kadar zam alacak? Kaymakam zamlı maaşı ne kadar? merak ediliyor. İlk 6 aylık enflasyon verisinin belirlenmesiyle memur ve emekliye yapılacak zam oranı da netleşmiş oldu. Buna göre açıklanacak olan refah payı hariç; memur ve memur emeklileri sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 17.77 zam almaya hak kazandı. Vatandaşlar Kaymakam zamlı maaşı ne kadar? Son dakika! 2023 Kaymakam ne kadar zam alacak? Kaymakam zamlı maaşı ne kadar? sorularını araştırıyor.

KAYMAKAM ZAMLI MAAŞI NE KADAR?

TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkmış oldu. Bununla birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam oranı da yüzde 17.77 olarak belirlendi. En düşük memur maaşı 14.862 olurken yeni maaş tablosu da şekillendi.

Son verilere göre Temmuz-Aralık döneminde zamlı maaşlar ise şu şekilde olacak. En düşük genel müdür maaşı refah payı hariç yapılacak zamla birlikte 4.5638 TL'ye çıkacak. Üniversite mezunu şube müdürleri ise en düşük 24.263 lira alacak. Öğretmenler en düşük, 18.795 lira, kaymakamlar 42.216 lira, başkomiserler 24.205 lira, polis memurları, 21.047 lira, uzman doktorlar 28.864 lira, hemşireler 18.109 TL alacak.

6 aylık enflasyon verisine göre yeni maaş tablosu şu şekilde olacak:

ZAM TEKLİFİ MECLİS'E GELİYOR

Öte yandan memur ve emeklilerin maaş zamlarına ilişkin kanun teklifi bugün Meclis'e sunulacak. Memur ve memur emeklilerine sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak refah payı verilecek. Teklifle en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına da refah payı eklenecek. Emeklilere kademeli artış bekleniyor.