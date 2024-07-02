Kaymakam ve Vali Yardımcıları atama yerleri Resmi Gazete'de yayınlandı! 2 Temmuz kaymakamlar kararnamesi açıklandı
2 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de, kaymakam ve vali yardımcıları kararnamesi yayınlandı. Kabinede değişikliğe gidilirken yüzlerce kaymakamın ve vali yardımcıların yeni görev yerleri açıklandı. Peki, 300'den fazla kaymakam ve vali yardımcısının görev yerleri neresi?
Resmi Gazete 2 Temmuz kaymakamlar atama kararları yayınlandı mı sorusu araştırılıyor. 2 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. Kaymakam ve vali yardımcıları atamaları Resmi Gazete'de yayınlandı! Detaylar haberimizdedir...
RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? SALI CUMHURBAŞKANI KARARLARI
Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Türkiye genelinde yüzlerce kaymakam ve vali yardımcısının görev yerleri değiştirildi. Bu düzenleme, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla yapıldı.