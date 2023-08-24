Kaymakamlar Kararnamesi yayınlandı! 24 Ağustos 2023 hangi kaymakam nereye atandı?
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Resmi Gazetede kaymakamlar kararnamesinin yayınlanması sonrası yeni atanan kaymakamların görev yerleri neresi merak edildi. İşte Kaymakam Kararnamesi! 24 Ağustos 2023 hangi kaymakam nereye atandı?
2023 yılı kaymakamlar kararnamesi için beleyiş sona erdi. 24 Ağustos Perşembe Resmi Gazete yayınlanması ile Kaymakam Kararnamesi yayınlandı! İşte, yeni kaymakam atama yerleri!
24 AĞUSTOS 2023 HANGİ KAYMAKAM NEREYE ATANDI?
24 Ağustos Perşembe Resmi Gazete'de yeni kaymakam grev yerler açıklandı.
İşte kaymakamlar kararnamesi: