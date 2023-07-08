Kayıtlı İmei servis yok uyarısı neden olur? İmei kaydı yaptırdım ama servis yok uyarısı alıyorum neden? Kayıtlı İmei servis yok hatası!

Yurt dışı telefonlarının izin bedelinin 20 bin lira olmasının ardından dün binlerce insan 6 bin TL'lik ödemeyi yaptı. İmei kaydı yaptırdım ama servis yok uyarısı alıyorum neden? İşte Kayıtlı İmei servis yok hatası ve hakkında merak edilen detaylar. Peki, İmei kaydı yaptırdım ama servis yok uyarısı alıyorum neden?

Yurt dışı telefonlarının izin bedelinin 20 bin lira olmasının ardından dün binlerce insan 6 bin TL'lik ödemeyi yaptı. Gün boyunca e-Devlet'te yoğunluk yaşandı. Peki, İmei kaydı yaptırdım ama servis yok uyarısı alıyorum neden? Kayıtlı İmei servis yok uyarısı neden olur? İşte Kayıtlı İmei servis yok hatası ve hakkında merak edilen detaylar.

KAYITLI İMEİ SERVİS YOK UYARISI NEDEN OLUR?

Cep telefonu kayıt ücretinin 20.000 liraya yükselmesi üzerine son gün 6091 lirada BTK İMEİ kaydı yapan birçok vatandaşın telefonu bugün "servis yok" uyarısı veriyor.

Resmi Gazete kararı ile bazı vergi ve harç oranlarında artış yapıldı. Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izninden alınan maktu harç tutarı ise 20 bin lira oldu. Bu gelişmenin ardından telefon izin bedelini eski fiyat 6 bin liradan ödemek isteyenler e-Devlet'te yoğunluk oluşturdu. Sistem ödeme taleplerini yanıt vermiyor. Resmi Gazete kararı ile bazı vergi ve harç oranlarında artış yapıldı. Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izninden alınan maktu harç tutarı ise 20 bin lira oldu. Bu gelişmenin ardından telefon izin bedelini eski fiyat 6 bin liradan ödemek isteyenler e-Devlet'te yoğunluk oluşturdu. Sistem ödeme taleplerini yanıt vermiyor.