Kayıt Dışı Kiralanan Evler Otellerde Doluluk Oranını Azaltıyor

Fiyatların yükselmesi nedeniyle tatilciler günlük kiralık evleri tercih etmeye başladı. Bu durum otellerde doluluk oranlarının düşmesine neden oluyor. Sektör temsilcileri günlük kiralık evlerin denetlenmesini ve vergi sistemine tabi olmasını istiyor.

Kayıt dışı kiralanan günlük evler, otellerde doluluk oranını azalttı. Sektör temsilcileri günlük kiralık evlerinde otellerle aynı vergi sistemine tabi olmasını ve bu evlerin denetlenmesini istiyor.

Fiyatların aşırı yükselmesi nedeniyle tatilciler günlük kiralık evleri tercih etmeye başladı. Kayıt dışı günlük kiralık evler otellerde doluluk oranlarının azalmasına neden oldu. Tatil bölgelerinde de yaygınlaşan günlük kiralık evler nedeniyle turizm beldelerinde doluluk oranları yüzde 50-60'larda kaldı. Sektör temsilcileri yapılacak düzenlemelerle eşit şartların oluşmasını istiyor.

Turizm acentesi işletmecisi Şebnem Akman Balta, "Enflasyon artışına bağlı olarak otellerdeki maliyetlerin artması turistlerin Akdeniz bölgesindeki diğer ülkelere yönelmesine neden oldu. Turistler özellikle Bodrum bölgesi yerine Akdeniz çanağındaki diğer ülkelere yöneliyor. Otellerde doluluk oranlarının istenilen seviyede olmaması nedeniyle gelirler düşük kaldı. Bodrum bölgesinde otellerin doluluk oranları yüzde 40 seviyesinde, Antalya'da yüzde 80 civarında, İstanbul'da da kültür turizmi nedeniyle doluluk oranları yüksek" dedi.

"Günlük kiralık evlere denetimler artırılmalı"

Günlük ev kiralama uygulaması ve günlük kiralık evlerin otellerde doluluk oranlarını yüzde 15 civarında azalttığını ifade eden Akman Balta, "Kayıt dışı olması sebebiyle de sağlıklı rekabet edilemiyor. Bu konutlarda güvenlik konusunda da problemler olabilir. Günlük kiralanan evlerin kontrol altına alınması gerekiyor, vergilendirmeye tabi tutulması gerekiyor. Turizm Bakanlığı bu konuyla ilgili çalışma başlattı. Her şey dahil konseptini günlük kiralanan evler etkilemiyor. Diğer orta ve alt segment için bakıldığında günlük kiralık evler tercih edilebiliyor. Turizmde sürdürülebilirlik istiyorsak nitelik ve niceliği de korumak istiyorsak kayıt dışı günlük kiralamalara dikkat etmeliyiz. Denetimleri artırarak bu sorunun önüne geçebiliriz" diye konuştu.

"Otellerde personel çıkarmalar başladı"

Dünyadaki olumsuz gelişmelerden ilk önce turizm sektörünün etkilendiğini söyleyen Akman Balta, "Pandemi döneminde, siyasi gelişmelerde ve savaş döneminde turizmin olumsuz etkilendiğini gördük. Sermaye sıkıntısı da turizmcileri etkiledi. Maliyetler her dönem daha fazla artıyor. Nitelikli personel ihtiyacından dolayı da giderler arttı. Zincir oteller dışındaki oteller personel çıkarmaya başladı. 2024 ve 2025'te turizm sektöründe çalışacak personel bulamayabiliriz. Turizmciler kaliteli hizmeti sağlamak zorunda, bunu sağlamak için Turizm Bakanlığımızın da teşvikler sağlaması gerekiyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL