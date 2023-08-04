Kayseri'de kayıp başvurusu yapılan ve 13 gündür aranan tıp fakültesi öğrencisi Ahmet Enes Tekin sorguları artıyor. Peki, Kayıp Tıp öğrencisi bulundu mu? Kayseri'de kaybolan Tıp öğrencisi son durum ne? Ahmet Enes Tekin yaşıyor mu?

Kayseri'nin Talas ilçesinde oturan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Ahmet Enes Tekin, 21 Temmuz'da annesi ile hastaneye gitti. O tarihten bu yana kendisinden haber alınamıyordu. Yaşanan son dakika gelişmeleriyle Kayıp Tıp öğrencisi bulundu mu? Kayseri'de kaybolan Tıp öğrencisi son durum ne? Ahmet Enes Tekin yaşıyor mu?Soruları cevap buldu…

KAYIP TIP ÖĞRENCİSİ BULUNDU MU?

21 Temmuz tarihinde, Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olan Ahmet Enes Tekin, annesiyle birlikte hastaneye gitti. Ancak Tekin, annesinin yanından "Lavaboya gidiyorum" diyerek ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Endişe verici durumdan dolayı ailesi, durumu hemen polise bildirdi. Günlerce süren arama çalışmalarının ardından, Tekin'in son görüldüğü Tavlusun Mahallesi'nde bulunan Derevenk Viyadüğü'nde cesedi bulundu. 25 yaşındaki üniversitelinin cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma halen devam etmektedir.

AHMET ENES TEKİN YAŞIYOR MU?

21 Temmuz tarihinden bu yana kayıp olan Tıp öğrencisinin cansız bedeni bir viyadükte bulundu. En son Kayseri'de bir hastanede görülen Tekin'e ne olduğu sorusu araştırılıyor. 25 yaşındaki üniversitelinin cansız bedeni ise Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.